Бишкек, , 21:28 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 22 сентября встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, прилетевшим в Бишкек с официальным визитом.

Глава государства поблагодарил российскую сторону за гуманитарную помощь во время пандемии и $100 млн (7,6 млрд рублей) льготного кредита выделенного по линии Евразийского фонда для оказания поддержки малому и среднему бизнесу Киргизии.

Также Жээнбеков выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между Киргизией и Россией по энергетическим, железнодорожным, инфраструктурным, региональным проектам, а также проектам в рамках Евразийского экономического союза.