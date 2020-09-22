Москва, , 21:27 — REGNUM Законопроект о формировании Конституционного суда внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Предусматривается, что Конституционный суд РФ будет состоять из 11 судей, включая председателя суда и его заместителя.

Устанавливается порядок приостановления и прекращения полномочий судей.

Определяется, что Конституционный суд по запросу президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в установленном порядке законов до их подписания главой государства.

Предусматривается, что Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Проектом федерального конституционного закона определяется, что Конституционный суд по запросу президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом, проверяет конституционность законов субъекта Российской Федерации до их обнародования высшим должностным лицом региона.