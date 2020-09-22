Нью-Йорк, США, , 21:25 — REGNUM Ясность должна внести Россия в ситуацию с «отравлением» блогера Алексея Навального, заявил 22 сентября французский президент Эммануэль Макрон на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Макрон «Призываем Россию полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».

По словам французского лидера, от Москвы ждут «ясности», причём «безупречно» и «оперативно». Он потребовал, чтобы при этом «соблюдались «красные линии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, России не предоставили фактов, которые бы доказывали, что Навальный был отравлен. Версию отравления одного человека в самолёте боевым отравляющим веществом российские эксперты даже не рассматривают в силу её абсурдности.

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