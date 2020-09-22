Афины , , 21:21 — REGNUM МИД Греции сообщил о готовности греческого правительства к переговорам с Турцией, 22 сентября сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению, переговоры между Грецией и Турцией, приостановленные в 2016 году, возобновятся в Стамбуле в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности к переговорам с Грецией по Восточному Средиземноморью заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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