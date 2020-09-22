Вашингтон, , 20:54 — REGNUM С критикой действий президента США Дональда Трампа по ликвидации коронавирусной эпидемии выступил его оппонент от демократов на грядущих президентских выборах Джо Байден 22 сентября в Twitter.

Байден «Пока другие страны круглосуточно работают над тем, чтобы взять под контроль распространение коронавируса, наш президент слишком занят размещением сообщений в Twitter и игрой в гольф».

Кандидат в президенты от Демпартии США добавил, что Трамп должен был предотвратить гибель двух сотен тысяч жителей страны, скончавшихся от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 сентября, Байден заявил, что Трамп паникует из-за того, что якобы не справляется с решением проблемы COVID-19 в США.

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