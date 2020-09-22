Париж, , 20:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в начале 2021 года представит план очередной пенсионной реформы. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Le Figaro.

Проект, ранее предложенный Николя Саркози и затем надолго забытый, рассчитан на формирование большей экономической и физической независимости пожилых людей. Сам президент охарактеризовал будущий закон как «невероятно амбициозное решение» проблем пенсионного возраста.

Макрон также добавил, что новый документ «обещает быть очень конкретным» и «позволит переосмыслить те профессии, которые ранее были недостаточно оценены». В частности, в законе будет прописана организация госпитализации или ухода на дому за пожилыми людьми, не способными самостоятельно обеспечить свою жизнедеятельность.

5 миллиардов евро, которые к 2024 году планируется потратить на реализацию положений закона, пойдут на «возвращение пожилым людям их места в обществе, обеспечение им счастливой жизни и как можно большего количества времени, которое они проводили бы со своей семьей дома или в специализированных медицинских учреждениях, если они того захотят».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции отложило пенсионную реформу и реформу страхования от безработицы «как минимум до конца года».

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