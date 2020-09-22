Москва, , 20:31 — REGNUM Госдума в осеннюю сессию обсудит пакет законопроектов, внесенных в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным во исполнение новых положений Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Так, на рассмотрение Госдумы поступили проект федерального конституционного закона «О правительстве РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». Также вносятся изменения в закон о ФСБ, о СВР, а также о прокуратуре.

Внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию, отметил Крашенинников.

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