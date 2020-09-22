Нью-Йорк, США, , 20:14 — REGNUM Цифровые технологии, помогающие в борьбе с пандемией коронавируса, могут быть использованы во зло, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин «Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения».

При этом, отмечает российский лидер, цифровые технологии, как и другие инновации, «имеют тенденцию к неуправляемому распространению».

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Российский президент указал на то, что цифровые технологии, «как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам», причём не только «в зонах региональных конфликтов». Это может коснуться и «вполне благополучных стран».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на ГА ООН заявил, что пандемия выявила и такие проблемы, как проявление дефицита гуманизма со стороны отдельных стран.

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