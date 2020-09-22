Париж, , 20:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры около 19:00 (GMT+1) во вторник, 22 сентября. Об этом сообщает Le Figaro.

На фоне существенных разногласий оба лидера примут участие в двусторонней беседе, в ходе которой они постараются смягчить напряженность в Восточном Средиземноморье.

Как пояснила администрация президента Франции, Макрон поставил своей целью «укрепить позиции Франции и Европы в регионе» накануне саммита стран Евросоюза, посвященного проблеме кризиса в Восточном Средиземноморье.

Напомним, ранее Макрон охарактеризовал внешнюю политику, которую проводит Эрдоган, как «дестабилизирующий Европу фактор». Он также заявлял, что Турция больше не является «партнером» Франции в Средиземноморье.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган раскритиковал действия своего французского коллеги по поддержке Греции после пожара в лагере беженцев на острове Лесбос и назвал того«амбициозным неумехой».

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