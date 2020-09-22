Москва, , 20:39 — REGNUM Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization; WIPO; ВОИС) Фрэнсис Гарри в дистанционной форме подписали меморандум о взаимопонимании при предоставлении информации в базу данных ВОИС ALERT. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Glenn Carstens-Peters

Согласно меморандуму Роскомнадзор будет предоставлять для размещения в базе данных ВОИС ALERT сведения о сайтах, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав.

Роскомнадзор рассчитывает на длительное и плодотворное сотрудничество с ВОИС, направленное на борьбу с «пиратским» контентом в интернете.

База данных ВОИС ALERT позволяет государствам-членам организации обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах.

Всемирная организация интеллектуальной собственности создана в 1967 году в качестве самофинансируемого учреждения в составе ООН для оказания помощи правообладателям в реализации и защите их интеллектуальных прав. На данный момент в ВОИС входят 193 государства.

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