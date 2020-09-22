Москва, , 20:02 — REGNUM На постоянных членах Совета Безопасности ООН лежит особая ответственность за международный мир и безопасность, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Поэтому, отметил президент РФ, Россия предложила организовать саммит стран «большой пятёрки», который подтвердит ключевые принципы поведения в международных делах.

«И конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН — державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права. Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран «большой пятёрки». Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Вновь повторю: во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права», — сказал Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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