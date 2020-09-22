Рим, , 19:58 — REGNUM В самое ближайшее время правительством Италии должны быть рассмотрены и утверждены новые законы в сфере нелегальной миграции, которые окончательно отменят те, что были приняты в период пребывания в правительстве партии «Лига», заявил во вторник, 22 сентября, лидер либеральной Демократической партии Никола Дзингаретти.

Либералы полагают, что итоги прошедших 20−21 сентября губернаторских выборов и референдума дают им право на реформы.

На референдуме граждане поддержали предложение популистов (вместе с либералами составляют правящую коалицию) сократить число депутатов в обеих палатах парламента на треть. На местных выборах либералы выиграли 3 кампании из шести.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.