Венеция, Италия, , 19:58 — REGNUM Глава итальянского региона Венето (Венеция) Лука Дзайа набрал 77% голосов на очередных губернаторских выборах, которые прошли 20−21 сентября.

Это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

В своем комментарии во вторник, 22 сентября, Дзайа в очередной раз опроверг планы конвертировать свою популярность в регионе в лидерство в партии «Лига» Маттео Сальвини. Глава Венето отметил, что результаты местных выборов имеют отношение только к управлению регионом, но не к партийной политике.