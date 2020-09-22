Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 19:57 — REGNUM На случае «дефицита гуманизма» со стороны отдельных стран в период пандемии коронавируса указал российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.
Российский лидер призвал ООН использовать свой авторитет для укрепления «именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двусторонних отношениях».
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По словам российского президента, речь идёт о совместных социальных, образовательных, культурных, спортивных программах, о работе в сфере науки, экологии, медицины.
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