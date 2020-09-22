Нью-Йорк, США, , 19:56 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения к Генассамблее ООН 22 сентября призвал страны мира к мирному сосуществованию и сотрудничеству в борьбе с эпидемией коронавируса.

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Китайский лидер отметил, что его страна не намерена вести «холодных или горячих войн» против каких-либо других стран мира.

Отметим, в ходе выступления на ГА ООН президент США Дональд Трамп потребовал «призвать к ответу» Китай за эпидемию COVID-19.

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