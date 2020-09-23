Токио, , 08:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, сообщает информационное агентство Jiji Press. Это первый разговор двух политиков после того, как Ёсихидэ Суга вступил в должность премьер-министра Японии.

Лидеры пришли к согласию относительно сотрудничества в широком спектре вопросов, включая свободную торговлю, климатические изменения и цифровую революцию.

Напомним, Ёсихидэ Суга, лидер правящей Либерально-демократической партии, 16 сентября был избран премьер-министром Японии.