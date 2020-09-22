Москва, , 19:51 — REGNUM Ведущие космические державы должны заключить юридически обязывающее соглашение о запрете милитаризации космоса, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

«В частности, Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов», — сказал Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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