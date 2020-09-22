Москва, , 19:34 — REGNUM Угрозы терроризма, организованной преступности и наркотрафика в мире обостряются, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Об этом президент России напомнил в контексте усилий ряда стран по пересмотру итогов Второй мировой войны.

Владимир Путин подчеркнул, что это разрушает основы послевоенного мироустройства, уже испытывающего давление со стороны терроризма и оргпреступности.

«Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика», — сказал Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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