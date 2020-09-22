Нью-Йорк, США, , 19:33 — REGNUM Преграды между странами, мешающие партнёрству в сфере медицины, должны быть сняты, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.

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Российский лидер призвал обеспечить доступ к вакцине от коронавируса для граждан всех стран.

Путин «Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что нужно освободить международную торговлю от «барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций».

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