Нью-Йорк, США, , 19:23 — REGNUM На то чтобы решить вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, осталось мало времени, заявил 22 сентября российский президент Владимир Путин на 75-й сессии ГА ООН.

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Президент России, напомнив, что срок российско-американского договора истекает в феврале 2021 года, призвал оперативно решить этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тормозит вопрос продления СНВ-3 американская сторона.

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