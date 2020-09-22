Анкара, , 19:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство готово возобновить переговоры с Грецией по спорной территории Восточного Средиземноморья, 22 сентября сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган заявил в ходе видеоконференции с канцлером Ангелой Меркель и главой Совета Европы Шарлем Мишелем, что у обеих сторон «есть импульс» к проведению переговоров.

Конфронтация между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье обострилась после возобновления турецкой стороной разведывательного бурения в территориальных водах Кипра.

Читайте также: Греция и Египет подписали соглашение об особой экономической зоне