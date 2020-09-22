Киев, , 18:49 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю об угрозе «стабильности в Черноморском бассейне», которую несут российские военные учения «Кавказ-2020», сообщает 22 сентября пресс-служба министерства обороны Украины.

«Министр обороны Украины также сообщил об угрозах, которые возникают в результате проведения Российской Федерацией многонациональных стратегических учений «Кавказ-2020». Андрей Таран подчеркнул, что военные формирования, которые участвуют в этих учениях, а также задействованная в них система военного управления могут быть использованы для проведения непредсказуемых эскалационных действий и создают угрозу стабильности в Черноморском бассейне», — указано в сообщении.

При этом Таран сообщил Боррелю, что в ответ Украина проводит учения «Объединенные усилия — 2020» с участием стран — членов НАТО.

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