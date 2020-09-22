Белград, 22 сентября 2020, 18:40 — REGNUM США предложили Сербии, и Сербия согласилась, чтобы американская сторона восстановила разгромленное здание сербского генштаба в Белграде, сообщил 22 сентября президент страны Александар Вучич.
Предложение было сделано, по словам Вучича, американским спецпредставителем по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричардом Гренеллом.
Речь идёт о бомбардировках Сербии, санкционированных ООН в 1999 году и осуществляемых самолётами НАТО.
Напомним, тон Сербии в отношении США смягчился после договорённостей, достигнутых при американском посредничестве между Белградом и косовскими албанцами, претендующими на независимость.
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