Белград, , 18:40 — REGNUM США предложили Сербии, и Сербия согласилась, чтобы американская сторона восстановила разгромленное здание сербского генштаба в Белграде, сообщил 22 сентября президент страны Александар Вучич.

Предложение было сделано, по словам Вучича, американским спецпредставителем по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричардом Гренеллом.

Вучич «Мы посмотрим, как совместными силами США и Сербии восстановить здание минобороны и генштаба Сербии. Думаю, что это важно и полезно».

Речь идёт о бомбардировках Сербии, санкционированных ООН в 1999 году и осуществляемых самолётами НАТО.

Напомним, тон Сербии в отношении США смягчился после договорённостей, достигнутых при американском посредничестве между Белградом и косовскими албанцами, претендующими на независимость.

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