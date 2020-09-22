Рим, , 18:33 — REGNUM Левоцентристская (либеральная) и правоцентристская (консервативная) оппозиция Италии выиграли по три губернаторские кампании в ходе двухдневного голосования 20−21 сентября.

Правые оппозиционеры сохранили контроль над Генуей и Венецией, а также выиграли выборы в регионе Марке. Левоцентристы сохранили власть в Неаполе, Бари и Флоренции.

К настоящему времени в 14 из 20 регионов Италии губернаторы представляют правую оппозицию (партии Маттео Сальвини, Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони).