Нью-Йорк, США, , 18:44 — REGNUM Хорошо известная в нашей стране консалтинговая фирма McKinsey, известная своими смелыми призывами к глобализации банковского дела, определила основные черты банка будущего.

Но будет ли этот прогноз аналитиков воплощен в жизнь?

Банки во всем мире щедро платят McKinsey за смелые стратегические идеи, среди которых встречаются мега-слияния и поглощения или полный пересмотр бизнес-моделей. В своем последнем исследовании консультанты McKinsey делают ставку на современные IT-технологии и, в частности, на искусственный интеллект (ИИ) .

В McKinsey считают, что банки должны внедрить новые технологии в свои процессы, чтобы высвободить до $1 трлн ежегодной экономии. В исследовании говорится буквально следующее:

«Чтобы успешно конкурировать и процветать, действующие банки должны стать учреждениями, ориентированными на ИИ, и использовать технологии ИИ в качестве основы для новых ценностных предложений и отличительного обслуживания клиентов».

Специалисты McKinsey предлагают 25 сценариев того, как использование технологий ИИ могут помочь увеличить доходы за счет повышения персонализации услуг для клиентов и сотрудников, снижение затрат за счет повышения эффективности вследствие высокой автоматизации, снижения количества ошибок и лучшего использования ресурсов. Таким образом для банковской отрасли открываются новые и ранее нереализованные возможности, основанные на улучшенной способности обрабатывать и генерировать идеи из огромных массивов данных.

Инструменты ИИ, перечисленные McKinsey, представляют собой комбинацию из восьми мер, которые охватывают как проекты, ориентированные на клиентов, так и вспомогательные функции:

1. Сканирование лица или «улыбнись, чтобы заплатить» для начала транзакции.

2. Анализ микровыражений лица с помощью виртуальных кредитных менеджеров.

3. Биометрическое распознавание с помощью автоматического анализа речи, видео и печати.

4. Машинное обучение для выявления мошенничества и кибер-взломов.

5. Чат-боты для базовых запросов клиентов.

6. Роботы-гуманоиды для обслуживания клиентов.

7. Машинное зрение и обработка естественного языка для сканирования и обработки документов.

8. Анализ транзакций и рисков в режиме реального времени.

По мнению McKinsey, эти инструменты снабжают банки предложениями, которые ожидают от них клиенты, и делают компании конкурентоспособными в надвигающемся цифровом будущем.

McKinsey выделяет несколько основных причин, по которым банки впустую ежегодно тратят миллиарды на свои информационные технологии. Это старые компьютерные системы, требующие затратного обслуживания и обновления, фрагментированные данные и устаревшие операционные модели, которые мешают сотрудничеству между бизнес-командами и технологическими группами.

Решение, предлагаемое McKinsey, сложно использовать в качестве рекомендаций. Чтобы полностью внедрить ИИ в процесс, банкам необходимо трансформироваться на нескольких уровнях. Для этого необходимо:

1. Развёртывание технологических решений для удовлетворения потребностей клиентов, включающих «персонализацию».

2. Развёртывание технологических решений для выбора и доставки банковских продуктов до клиентов (концепция интеллектуальных алгоритмов, работающих более эффективно, чем люди-консультанты).

3. Массовое обновление и усиление базовой технологии и инфраструктуры данных, включая облачные технологии.

4. Создание соответствующих бизнес-моделей и платформ.

McKinsey, известная своими апокалиптическими предсказаниями, подчеркивает, что банки, которым не удается сделать ИИ центральным элементом своей основной стратегии и операций рискуют быть обойденными конкурентами и покинутыми своими клиентами.

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