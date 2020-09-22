Подгорица, , 18:45 — REGNUM В интервью черногорскому телеканалу 22 сентября известные черногорские юристы, участники экспертной группы на переговорах Черногорско-приморской митрополии и правительства Черногории, Драган Шоч и Анета Спаич, заявили, что поправки к закону о свободе вероисповедания станут приоритетом для нового правительства, о чем неоднократно сообщалось раннее.

Юристы также описали процедуру принятия поправок. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Хотя Шоч и Спаич сходятся во мнении, что, в случае внесения поправок в закон, публичные дебаты будут излишни, конфликт интересов возникает, когда речь заходит о Венецианской комиссии. Ибо Венецианская комиссия, по словам юристов, потеряла свой авторитет. Они считают, что если новое правительство не откажется от практики консультаций с Венецианской комиссией, то это пагубно скажется на евроинтеграции Черногории.

Если новая власть инициирует вопрос о поправках к закону о свободе вероисповедания, который вызвал демонстрации по всей Черногории и поражение правящей партии ДПС на выборах 30 августа, то существуют два пути развития событий — принять закон, который внесет поправки в некоторые положения существующего, или полностью отменить данный закон.

«Я думаю, что наиболее вероятен первый путь развития событий, потому что это самое простое и законное решение. К тому же церковь настаивала только на поправках в закон в части имущественных вопросов», — указал Шоч.

Напомним, в начале 2020 года в Черногории вступил в силу закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которомугосударство изымает в свою пользу имущество Сербской православной церкви, в том числе монастырь Острог и множество других православных святынь.