Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Каждое нарушение американского запрета на продажу Ирану оружия будет преследоваться, заявил 22 сентября госсекретарь Штатов Майк Помпео в интервью Washington Examiner.

Помпео «Мы намерены преследовать каждое нарушение».

По словам Помпео, наказаны будет любые поползновения в эту сторону — хотя бы и со стороны России или Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 сентября, американский президент Дональд Трамп своим новым указом ввёл санкции против лиц и компаний, задействованных в продаже оружия Ирану.

Санкции могут быть введены против любой «провинившейся» страны.

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