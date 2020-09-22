Нью-Йорк, США, , 18:12 — REGNUM Армения является главным препятствием для длительного мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил 22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, доказательством этого являются действия Армении в июле 2020 года, приведшие к военному обострению на линии соприкосновения военных Азербайджана и Армении.

«Армения, атаковавшая территории Азербайджана в июле, вновь показала, что она представляет собой самое главное препятствие длительному миру и стабильности на Южном Кавказе», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 июля до 15 июля в Товузском и Тавушском районах Азербайджана и Армении происходили интенсивные обстрелы позиций с обеих сторон. Это привело к жертвам и разрушениям.

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