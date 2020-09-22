Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 18:11 — REGNUM «Отличной новостью» назвал договорённости о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами — ОАЭ и Бахрейном — бразильский президент Жаир Болсонару на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
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Бразильский лидер назвал эти три страны дружественными Бразилии. Он заявил, что инициатива американского президента Дональда Трампа по посредничеству в примирении Израиля с арабскими странами своевременна и пойдёт на пользу Ближнему Востоку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявлял, что целый ряд арабских стран не против заключить договорённости с Израилем, аналогичные тем, что подписали ОАЭ и Бахрейн.
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