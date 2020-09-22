Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 17:57 — REGNUM Китай не заинтересован в войнах, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН.
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По словам китайского лидера, Пекину не нужны войны — ни холодные, ни горячие.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что новая холодная война — война между Китаем и США — недопустима.
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