Вашингтон, , 17:47 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщило 22 сентября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Как отмечается, в американский санкционный список будут дополнительно включены пять венесуэльских граждан.

Напомним, ранее Соединённые Штаты ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном якобы с целью обхода оружейного эмбарго ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла назвала санкции США против Мадуро «новым актом агрессии»

Читайте развитие сюжета: Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке спецопераций в Венесуэле