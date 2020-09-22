Чебоксары, , 17:41 — REGNUM Обязанности премьер-министра Чувашии будет исполнять глава республики. Соответствующий указ подписал сегодня, 22 сентября, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

«В соответствии со статьей 72 конституции Чувашской Республики исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя», — говорится, в частности, в документе.

Отметим, что предыдущим указом Олег Николаев, который 22 сентября официально вступил в должность главы Чувашии, отправил в отставку республиканское правительство: члены Кабинета министров в настоящее время работают в статусе исполняющих обязанности.

Напомним, что Олег Николаев выступал за совмещение должностей главы Чувашии и премьер-министра, поясняя, что это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и повысит ответственность первого лица республики за принимаемые решения и ситуацию в регионе. 6 февраля 2020 года, через неделю после назначения Николаева в качестве врио главы Чувашии, он совместил данные должности. Аналогичное решение принято после официального вступления в должность главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября прошла инаугурация Олега Николаева. Напомним, на прошедших сентябрьских выборах он набрал 75,63% голосов при явке 55,47%. Николаев баллотировался как самовыдвиженец, дистанцировавшись от родной для него «Справедливой России» и заручившись поддержкой партий «Единая Россия», «Родина».

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