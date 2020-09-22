Нью-Йорк, США, , 17:40 — REGNUM Устраивать соревнование по изобретению вакцины от COVID-19 не следует, поскольку лекарство разрабатывается для всего мира, заявил 22 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 75-й сессии ГА ООН.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган «Я вновь призываю, чтобы поставки медицинского оборудования и препаратов, а также усилия по разработке вакцины не становились поводом для соревнования».

Турецкий лидер подчеркнул, что вакцина должна быть предоставлена «для общего пользования человечества».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о недопустимости «вакционного национализма».

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