Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 17:40 — REGNUM Устраивать соревнование по изобретению вакцины от COVID-19 не следует, поскольку лекарство разрабатывается для всего мира, заявил 22 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 75-й сессии ГА ООН.
Турецкий лидер подчеркнул, что вакцина должна быть предоставлена «для общего пользования человечества».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о недопустимости «вакционного национализма».
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