Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 17:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, планирует заявить, что США «вдохнули новую жизнь» в НАТО.
Фрагменты текста речи Трампа уже публикует пресс-пул Белого дома.
«Мы вдохнули новую жизнь в НАТО», — указано в тексте речи президента США.
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