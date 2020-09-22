Нью-Йорк, США, , 17:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 22 сентября на Генассамблее ООН, планирует заявить, что США «вдохнули новую жизнь» в НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Фрагменты текста речи Трампа уже публикует пресс-пул Белого дома.

«Мы вдохнули новую жизнь в НАТО», — указано в тексте речи президента США.

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