Нью-Йорк, США, , 17:30 — REGNUM Пандемия коронавируса является генеральной репетицией перед новыми вызовами мирового масштаба, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Гутерреш «Коронавирус — это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами».

Генсек ООН добавил, что миру придётся признать: вирус, микроскопический организм, «поставил весь мир на колени».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш призвал страны бороться с пандемией коронавируса сообща и не скрывать вакцин от других, чтобы вакцинировать «только своих».

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