Чебоксары, , 17:16 — REGNUM Кабинет министров Чувашской Республики отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал сегодня, 22 сентября, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данное решение принято после инаугурации. Указом № 236 вновь избранный глава Чувашии объявил об отставке республиканского правительства.

«Кабинету министров Чувашской Республики продолжать действовать до сформирования нового состава Кабинета министров Чувашской Республики», — говорится, в частности, в документе.

Напомним, ранее Олег Николаев подписал указ о наделении экс-президента Чувашии Николая Федорова полномочиями сенатора от исполнительного органа государственной власти республики. В верхней палате парламента Федоров работает с 2015 года, занимая пост первого вице-спикера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Олег Николаев официально вступил в должность главы Чувашии. До этого он в течение семи месяцев работал врио главы республики.

Отметим, выборы главы республики прошли 11−13 сентября, явка составила 55,47%. В них победил Олег Николаев, который баллотировался самовыдвиженцем и набрал 75,63% от числа проголосовавших. Он является членом партии «Справедливая Россия», в рамках предвыборной борьбы его кандидатуру поддержали также партии «Единая Россия» и «Родина».