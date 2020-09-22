Киев, , 17:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 сентября, встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в рамках первого визита в Киев нового главы дипломатии ЕС.

Отчет о переговорах опубликовала пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, ключевое внимание в ходе встречи было уделено вопросам мирного урегулирования в Донбасс, ситуации «во временно оккупированном» Крыму.

Также стороны обсудили подготовку к 22-му саммиту «Украина — ЕС», который состоится 1 октября в Брюсселе. В частности, Зеленский выразил надежду, что совместное заявление, которое будет принято по результатам мерпориятия, будет «надлежащим образом отображать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС».

Согласно информации пресс-службы, Боррель заверил президента, что ЕС по-прежнему стоит на позиции поддержки Украины.

«Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы оказываем всевозможную мощную поддержку реформам, которые внедряются», — сказал он.

Отмечается, что стороны подробно обсудили ход реформ на Украине — земельную реформу, реформу банковского и небанковского финансовых секторов, борьбу с коррупцией и снижение влияния олигархов.

ИА REGNUM отмечает, что Боррель начал визит на Украину со встречи с представителями гражданского общества и парламента, на которой подчеркнул важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы.