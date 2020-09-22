Нью-Йорк, США, , 17:09 — REGNUM Холодная война между Китаем и Соединёнными Штатами очень опасна для всего мира, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.

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Он заявил, что если разгорится холодная война между Китаем и США, окажется, что «каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта».

В итоге это может закончиться настоящей войной, а это недопустимо, отметил глава ООН.

Гутерреш «Мы должны делать всё возможное, чтобы избежать новой холодной войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередным выпадом против Китая со стороны США являются необоснованные обвинения в адрес Пекина в заражении планеты коронавирусом.

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