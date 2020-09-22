Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 17:09 — REGNUM Холодная война между Китаем и Соединёнными Штатами очень опасна для всего мира, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.
Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН – все новости»
Он заявил, что если разгорится холодная война между Китаем и США, окажется, что «каждая из этих держав будет иметь свои собственные торговые и финансовые правила, интернет и ресурсы искусственного интеллекта».
В итоге это может закончиться настоящей войной, а это недопустимо, отметил глава ООН.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередным выпадом против Китая со стороны США являются необоснованные обвинения в адрес Пекина в заражении планеты коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН дал 100 дней на прекращение всех горячих конфликтов
Читайте развитие сюжета: Си Цзиньпин заявил, что человечество одержит победу над COVID-19