Киев, , 17:05 — REGNUM Пришедшие к власти в 2014 году на Украине люди бездействовали в ситуации с Крымом по требованию США, заявил 22 сентября бывший депутат Верховной рады Давид Жвания.

Видеозапись с таким заявлением он опубликовал на своем YouTube-канале.

По его словам, президент США Барак Обама «играл в какие-то свои игры с Путиным» и Белый дом рекомендовал Александру Турчинову, «исполнявшему обязанности президента Украины», ничего не предпринимать.

Он добавил, что Арсений Яценюк и Петр Порошенко намеревались отправить в Крым «вооруженных националистов», однако не сделали это из-за требований Вашингтона «не дергаться».

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью», — заявил Жвания.

«Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — пояснил экс-нардеп Рады.

Кроме того, Жвания сообщил, что киевские власти тогда «сделали все, чтобы население Крыма возненавидело» их. Так, Яценюк и Порошенко уже тогда обещали запретить русский язык, а также «распорядились отключить полуостров от электричества и водоснабжения».

«Они боялись крымчан и не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал», — сказал Жвания.

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