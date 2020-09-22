Чебоксары, 22 сентября 2020, 17:05 — REGNUM В Чувашии сегодня, 22 сентября, состоялась церемония вступления в должность главы республики Олега Николаева. В инаугурации приняли участие федеральные персоны, а вновь избранный руководитель Чувашии подчеркнул, что для него это не только «огромная честь», но и «кредит доверия, который надо подтвердить результатами», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подарил Олегу Николаеву чувашский национальный костюм, который глава Чувашии оценил как «княжеский»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подарил Олегу Николаеву чувашский национальный костюм, который глава Чувашии оценил как «княжеский»
Ntrk21.ru

Церемония прошла в театре оперы и балета. Олег Николаев даст присягу на верность народу и Конституции России, Конституции Чувашии. В инаугурации приняли участие и выступили заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, заместитель приволжского полпреда Олег Машковцев, первый вице-спикер Совета Федерации, экс-президент Чувашии Николай Федоров, председатели партий «Справедливая Россия» и «Родина» Сергей Миронов и Алексей Журавлев, глава комитета Совета Федерации, руководитель приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко. Также к Олегу Николаеву с напутствием обратились глава Чувашской митрополии Савватий и муфтий Чувашии, глава духовного управления мусульман России Альбир Крганов.

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подарил Олегу Николаеву чувашский национальный костюм, который глава Чувашии оценил как «княжеский»
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подарил Олегу Николаеву чувашский национальный костюм, который глава Чувашии оценил как «княжеский»
Ntrk21.ru

Олег Николаев после вступления в должность подчеркнул, что для него это «особый день», и своё назначение он воспринимает «огромную ответственность» и «огромную честь». Он поблагодарил за поддержку жителей Чувашии.

«Благодарю за столь высокий уровень доверия, оказанный на прошедших выборах главы Чувашии, и воспринимаю это как кредит доверия, который необходимо подтвердить результатам работы в предстоящий период. Благодарю президента России и правительство за оказываемую поддержку, которую мы чувствуем постоянно и последовательно. Благодарю всех кандидатов на пост главы Чувашии и политические партии за активную позицию и высказанные предложения по решению проблемных вопросов республики», — сказал вновь избранный глава Чувашии.

И заключил:

«Задача всех ветвей и уровень власти, я это осознаю как личную задачу — за счёт слаженной и последовательной работы обеспечить уверенность жителей в завтрашнем дне».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии при явке 55,47% победил Олег Николаев, который баллотировался самовыдвиженцем и набрал 75,63% от числа проголосовавших. Он является членом партии «Справедливая Россия», в рамках предвыборной борьбы его кандидатуру поддержали также партии «Единая Россия» и «Родина».

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