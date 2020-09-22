Москва, , 16:58 — REGNUM В Госдуме рассчитывают, что наказание за призывы к отчуждению территорий России будет применяться редко, а законы послужат сохранению суверенитета страны, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

«Мы рассчитываем, надеемся на то, что эти нормы будут применяться крайне редко, они скорее будут служить охраной нашего суверенитета, охраной Конституции и нашего законодательства», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Он отметил, что после вступления в силу Конституции этот пакет законодательных инициатив, посвящённый территориальной целостности и суверенитета, был внесен в Госдуму первым.

«И я согласен с тем, что суверенитет и территориальная целостность — это не одно и то же, но без территориальной целостности суверенитет себя представить невозможно. Поэтому мы, конечно, с помощью в том числе правовых инструментов должны бороться за то, чтобы защитить наш суверенитет», — сказал парламентарий.

Он также напомнил, что ранее приняла закон, относящий нарушение территориальной целостности к экстремистской деятельности. Поправкам в Уголовный кодекс устанавливается лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

В России также меняются условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, вводится административная преюдиция.

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