Киев, , 16:48 — REGNUM Российская Федерация должна официально «попросить» Украину о поставках воды в Крым, если для нее это необходимо.

Об этом в интервью"Крым.Реалии"заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, фрагменты интервью сегодня, 22 сентября, приводят центральные украинские СМИ.

Согласно гуманитарному праву, отметил Кислица, Россия должна официально признать себя «оккупантом» — чтобы разговор о поставках воды в Крым вообще начался.

«Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой… не с угрозами или с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть», — отметил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос возможной подачи воды в Крым интенсивно обсуждается в украинском политикуме, начиная с весны. В целом позиция властей состоит в том, что населению воды хватает, а промышленность Крыма Украина обеспечивать не будет. Разного уровня политики заявляли о том, что полноценное водоснабжение Крыма возможно только после «деоккупации» полуострова.

Также в одном из интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас у Украины уже нет технической возможности для масштабного водоснабжения Крыма, поскольку сначала надо привести в порядок систему каналов в Херсонской области.