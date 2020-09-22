Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 16:35 — REGNUM Пятый всадник апокалипсиса — это пандемия коронавируса, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии Генассамблеи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш в начале года объявил «первым всадником апокалипсиса» геополитическую напряжённость, вторым — климатические изменения, третьим — «растущее глобальное недоверие» и четвёртым — «тёмную сторону цифрового мира».
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