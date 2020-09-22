Минск, , 16:32 — REGNUM Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 прошли вдоль западной границы Белоруссии в рамках учений «Славянское братство», сообщает 22 сентября пресс-служба Минобороны России.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 взлетели с аэродрома Энгельс и облетели границы Белоруссии с Литвой, Польшей и Украиной.

«22 сентября 2020 г. в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь», — указано в сообщении военного ведомства.

Экипажи российских стратегических ракетоносцев отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии, в том числе воздушную поддержку действий совместной тактической группы Сухопутных войск.

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