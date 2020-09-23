Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 23 сентября, Совет Федерации открывает осеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM.

Откроет заседание выступление спикера Совфеда Валентина Матвиенко, которая расскажет о планах и перспективах работы верхней палаты парламента.

Также на открытии сессии ожидается выступление председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой.

В рамках «правительственного часа» выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он расскажет о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана действий.

Верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении Юрия Глазова на должность заместителя председателя Верховного суда РФ.

Кроме того, Совфед обсудит Договор между Российской Федерацией и Венгрией о социальном обеспечении», поправки в Бюджетный кодекс, изменения в Налоговый кодекс.

Сенаторы также планируют пригласить главу МВД Владимира Колокольцева на «правительственный час» для выступления на тему «О мерах правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и противодействию преступности».