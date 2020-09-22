Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 16:22 — REGNUM Задачи, поставленные перед миром пандемией COVID-19, сопоставимы с теми, что поставила Вторая мировая война, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.
Глава организации добавил, что результатом пандемии стал кризис, не похожий «ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше».
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Напомним, с подобным тезисом Гутерреш выступал неоднократно, в частности — на минувшей неделе. Тогда же он сказал, что миру необходима доступная всем вакцина.
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