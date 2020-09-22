Чебоксары, , 16:20 — REGNUM Представлять интересы Чувашии в верхней палате парламента продолжит экс-президент республики Николай Федоров. Соответствующий указ подписал сегодня, 22 сентября, глава Чувашии Олег Николаев, официально вступивший в должность, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ходе предвыборной кампании в качестве кандидатов на пост сенатора, помимо Федорова, Николаев выбрал Героя России Николая Гаврилова и депутата Госдумы, лидера чувашских единороссов Алену Аршинову. И ещё до старта избирательной кампании заявил, что предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации, где тот работает с 2015 года в качестве первого вице-спикера. 22 сентября после инаугурации это решение было закреплено указом Олега Николаева.

Читайте также: Врио главы Чувашии назвал кандидатов в сенаторы

А также: В Чувашии перед инаугурацией главы «провоцируют внутриэлитные конфликты»

Глава Чувашии пояснил, что Николай Федоров родился и вырос в республике, прошёл «длинный жизненный путь» и был первым президентом региона. Поэтому «чутко чувствует потребности родной республики, населения, проблемы».

«Главное, у него огромный вес и позиции, чтобы продвигать интересы Чувашии», — заявил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов главы Чувашии пополз очередной виток слухов о смещении с поста Николая Федорова. Его место прочат полпреду правительства в Совете Федерации Андрею Яцкину, который может стать сенатором от Ростовской области.

Отметим, что состав Совета Федерации ротируется постепенно. После губернаторских и региональных парламентских выборов регионы делегируют в СовФед своих представителей, выбирая новых сенаторов или оставляя действующих.

Напомним, на выборах главы Чувашии при явке 55,47% победил Олег Николаев, который баллотировался самовыдвиженцем и набрал 75,63% от числа проголосовавших. Он является членом партии «Справедливая Россия», в рамках предвыборной борьбы его кандидатуру поддержали также партии «Единая Россия» и «Родина».