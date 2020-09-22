Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Власти Ленинградской области поделились ожиданиями от предстоящего подписания нового договора между этим быстро развивающимся российским регионом и союзной Республикой Беларусь.

Во время предстоящей поездки в Белоруссию делегации Ленинградской области планируется заключение нового соглашения между правительством региона и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торговой экономической, научно-технической и социально — культурной сферах.

Как сообщили в областной администрации, речь пойдет о расширении поставок в Ленинградскую область белорусского оборудования водоочистки, образцов общественного транспорта, использующего различные виды топлива, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники, а также о расширении экспорта в Белоруссию племенного скота, фосфорных удобрений, продукции машиностроения и деревопереработки из Ленинградской области.

Как подчеркивают власти Ленобласти, торговый оборот региона с Белоруссией в 2019 году составил 361,5 млн долларов США.

«Будем обсуждать вопросы по поставкам автобусов, тракторов, дорожной техники, лифтового оборудования, сотрудничество в ЖКХ и агропромышленном комплексе, туризме, культуре и молодежной политике», — поделился ожиданиями от предстоящей поездки в Минск зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Добавим, что 16 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко встретился с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым. Обсуждалась подготовка к визиту делегации Ленобласти в Минск.

«Дмитрий Мезенцев подтвердил особое значение, эффективность и успешные традиции взаимодействия регионов России и областей Беларуси», — отмечали в пресс-службе губернатора.