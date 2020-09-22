Париж, , 16:25 — REGNUM Глава 7-го округа Парижа и представительница партии «Республиканцы» Рашида Дати обвинила мэра французской столицы Анн Идальго в «бездействии» на фоне роста преступности в городе. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Le Figaro.

Опираясь на государственную базу данных по преступности, Дати заявила, что в Париже «случаи нанесения телесных повреждений возросли на 46% с 2013 года, а кражи — на 93%», и все это в условиях «неизменного бездействия со стороны Анн Идальго».

Представительница 7-го округа столицы также призвала создать «вооруженную городскую полицию», которая имела бы «свой собственный регламент и обучение», а не «просто новые значки и куртки взамен экипировки работников дорожно-патрульной службы».

Напомним, ранее адвокаты обвиняемых по делу о террористическом нападении на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo 15 января 2020 года вышли из зала суда, когда показания начала Анн Идальго.

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