Тбилиси, , 16:14 — REGNUM Кредитная политика Нацбанка Грузии ведет к обогащению коммерческих банков, а не к укреплению национальной валюты. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 сентября перед журналистами сделал председатель парламентской фракции партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Он прокомментировал сообщение Нацбанка о намерении продать на валютном аукционе 23 сентября $40 млн. Как отметил Гоциридзе, это происходит в один и тот же день недели.

«Вы продаете $40 млн по средам, проводите интервенции, а курс лари падает. Затем это повторяется в следующую среду и так далее. Именно в среду Национальный банк берет кредиты рефинансирования, которые он ссужает коммерческим банкам. Коммерческие банки на эти деньги покупают $40 млн, а затем продают их по выросшей цене. Это уже коррупция, другого объяснения этому нет», — сказал Гоциридзе.

Он отметил, что за восемь лет, пока в стране правящей партией является «Грузинская мечта», курс лари упал в два раза, а внешний национальный долг вырос почти вдвое. По мнению Гоциридзе, это — «приговор» нынешней власти.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Основным конкурентом правящей партии на них, судя по данным социологических опросов, будет ЕНД.